Verdachte moord op agent in Spa blijft aangehouden

Yvo T., de man die verdacht wordt van de moord op een agent in Spa, blijft nog zeker een maand aangehouden. Dat heeft de raadkamer vandaag beslist. Maandagnacht werd een agent in Spa vanuit een taxi beschoten en daarbij zijn omgekomen.

e politie-inspecteur kwam om het leven bij een controle van een taxi in Spa, kort nadat drie Nederlanders waren ingestapt. Hij werd door het hoofd geschoten en overleed ter plekke. De politie arresteerde zondagochtend de Nederlandse verdachte Yvo T. als hoofdverdachte.

Hij is in verdenking gesteld van doodslag en poging tot doodslag op een andere agent. Zijn broer en en vriend werden maandag aangehouden in Nederland. België vraagt de uitlevering.

