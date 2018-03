Verdachte campingmoord vrijgelaten

De Brugse raadkamer heeft een 21-jarige vrouw onder voorwaarden vrijgelaten in het dossier van de campingmoord in Middelkerke. De vrouw wordt enkel verdacht van lijkverberging. De vier andere verdachten zitten wel nog steeds in de cel.

De politie van Middelkerke hield in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 december 2017 een verdacht voertuig tegen, met drie inzittenden. Het levenloze lichaam van een 36-jarige Oostendenaar werd ontdekt in de koffer van de wagen. Romuald V. werd opgenomen. Op een camping in de buurt werden nog twee verdachten opgepakt voor moord en lijkverberging: Julien B. en Alain D.

Kelly D.

Het is niet duidelijk hoe de feiten in de caravan zich precies hebben afgespeeld en wat het motief ervoor was. Romuald V. houdt vol dat hij slechts getuige was van de feiten en dat hij het slachtoffer niet aanraakte. Het was uiteindelijk diezelfde V. die vriendin Kelly D. en haar vriend Bruno C. optrommelde "om een probleem op te lossen". Beiden worden verdacht van lijkverberging.

Meester Mélanie Sevenant en meester Pieter Filipowicz bepleitten deze ochtend met succes de vrijlating van hun cliënte. Kelly D. zal zich wel aan een reeks voorwaarden moeten houden. Zo moet ze onder andere haar rechtenstudie voortzetten. Het parket kan nog beroep aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer.

