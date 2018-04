Verdachte Aalst had psychische problemen

De man die gisteren door de politie is neergeschoten aan het station in Aalst, is een 34-jarige man met psychische problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. Er zijn geen aanwijzingen van terreur.

De man uit Denderleeuw was gekend bij politie en gerecht. Hij verblijft nog in het ziekenhuis, maar verkeert wel in stabiele toestand.

Hij zal in de loop van de dag nog geopereerd worden. Van zodra zijn toestand het toelaat, zal hij dan ook ondervraagd worden.

Wat gebeurde er?

Na een melding van een gewapende man, kwam de politie van Aalst naar het station en trof daar een man met een mes aan. De agenten waarschuwden de man en vroegen hem zijn wapen neer te leggen.

Hij gooide daarop het mes naar de agenten en "haalde een voorwerp boven dat niet te onderscheiden valt van een echt vuurwapen", staat in het persbericht. Daarop schoot de politie de man neer.

Na het eerste onderzoek blijkt dat de gewapende manzelf naar de politie had gebeld. De verdachte is intussen geïdentificeerd en het blijkt om een 34-jarige man uit Denderleeuw te gaan met psychische problemen. Hij was ook goed gekend bij politie en parket.

Gisterenavond omstreeks 21 uur was er een schietincident op het stationsplein in Aalst. Daarbij raakte één persoon gewond.

