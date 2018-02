Verdachte 22 maart langer in cel

De Brusselse raadkamer heeft de voorlopige hechtenis van Bilal El Makhoukhi, één van de verdachten in het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart, met twee maanden verlengd. Dat meldt het federaal parket. De man kan wel nog in beroep gaan tegen die beslissing bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Die moet dan binnen de vijftien dagen oordelen over zijn voorlopige hechtenis.

Bilal El Makhoukhi (27) werd opgepakt op 8 april in Laken, net als Mohamed Abrini, Ossama Krayem en de Rwandees Hervé B.M. (31). El Makhoukhi en B.M. worden ervan verdacht dat ze Abrini en Krayem hebben helpen onderduiken na de aanslagen. El Makhoukhi werd in 2015 nog veroordeeld tijdens het Sharia4Belgium-proces.

DNA op verpakking batterijen

Het DNA van El Makhoukhi werd ook aangetroffen in de flat aan de Kazernenlaan in Etterbeek van waaruit Ossama Krayem en Khaled El Bakraoui de ochtend van de aanslagen in Brussel en Zaventem vertrokken. Het zat meer bepaald op een lege verpakking van batterijen, waarvan vermoed wordt dat ze gebruikt werden bij de aanmaak van de bommen die op de luchthaven Brussels Airport ontploften.

Wapens spoorloos

In het audio-testament van Ibrahim El Bakraoui, dat teruggevonden werd op een laptop die in de buurt van het safehouse in de Max Roosstraat in Schaarbeek werd aangetroffen, vermeldt El Bakraoui ook de naam "Abou Imran", wat dan weer de naam zou zijn die Bilal El Makhoukhi gebruikte toen hij in 2012 in Syrië verbleef. De speurders vermoeden bovendien dat het de bedoeling was dat El Makhoukhi na de aanslagen de wapens van de terreurcel zou bijhouden en doorgeven aan andere kandidaat-terroristen. Die wapens zijn vandaag nog altijd spoorloos.

Een dag voor de aanslagen contacteerde een van de kamikazes, Najim Laachraoui, met een audioboodschap de emir Abou Ahmed in Syrië. Hij zegt daarin dat hij aan broeder "Abou Imran" heeft laten weten hoe hij Ahmed moet contacteren en dat "Imran" zal vertellen waar de wapens te vinden zijn. Tijdens zijn verhoren lachte El Makhoukhi weg dat hij die "Imran" is.

