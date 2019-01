Verdacht poeder aan gerechtsgebouw Leuven

Er is opnieuw een incident met verdacht poeder, deze keer aan het gerechtsgebouw van Leuven. Dat melden lokale politie en brandweer. Eergisteren werd de woning van Theo Francken ook al een tijd verzegeld na de vondst van een wit poeder, maar het is nog onduidelijk of er een link is.

De brandweer is ter plaatse met een commandowagen en een ploeg voor een chemische interventie. Ook de Civiele Bescherming is opgeroepen en is onderweg om de enveloppe en het poeder op te halen. Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers of mensen die onwel geworden zijn.

