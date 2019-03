Verdacht pakket in supermarkt in Moerbeke-Waas blijkt thermometer te zijn

De supermarkt van warenhuisketen Okay in het Oost-Vlaamse Moerbeke die zaterdagnamiddag ontruimd werd nadat een personeelslid een verdacht pakket had aangetroffen, is opnieuw vrijgegeven. Dovo was ter plaatse gekomen om een tikkend geluid in een bananendoos te onderzoeken. Het bleek te gaan om een toestel om de temperatuur van de vruchten te meten.

Hulpdiensten, waaronder politie, brandweer en civiele bescherming, waren massaal ter plaatse gekomen. DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, liet de zaak ontruimen en er werd een veiligheidszone van zowat 100 meter ingesteld.

Kort voor 18 uur werd de ware toedracht ontdekt en werd het alarm afgeblazen. De betrokken personeelsleden zijn daarop gerustgesteld en de veiligheidszone is opgeheven. Omdat die perimeter ruim was ingesteld, bleef het aantal kijklustigen beperkt.