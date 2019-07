Verdacht overlijden van 13-jarig meisje, moeder is opgepakt

In de Lukerstraat in Turnhout is zaterdagavond laat een 13-jarig meisje om het leven gekomen. De moeder van het meisje werd opgepakt en wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

Wat er zich zaterdagavond precies afgespeeld heeft in de Lukerstraat, is voorlopig niet duidelijk. Alleszins is een 13-jarig meisje er overleden. Het parket, politie en het labo kwamen ter plaatse en één persoon, de moeder van het meisje, werd meegenomen. Zij zou maandag voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen. Die laatste werd gevorderd voor een moordonderzoek.