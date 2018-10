Verdacht overlijden in huis van jong koppel in Leopoldsburg

Het parket van Limburg heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord naar aanleiding van het overlijden van een bewoner in Heppen (Leopoldsburg). Dat liet het parket van Limburg vandaag weten.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek zijn intussen twee verdachten gearresteerd. In het huis aan de Oudstrijdersstraat in Heppen bleek gisteren dat een van de drie bewoners om het leven was gekomen. Het parket Limburg startte het draaiboek verdacht overlijden, waardoor een forensisch team en gerechtelijk lab ter plaatse kwamen.

Uit onderzoek is gebleken dat er kwaad opzet in het spel is. In het belang van het onderzoek wenste het parket van Limburg geen verdere commentaar te geven. In het huis zou een jong koppel en een van de ouders wonen. Het parket wilde ook niets kwijt over wie het slachtoffer is.