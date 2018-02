Het verdachte overlijden van een jonge baby in Roeselare blijkt wiegendood. Dat bevestigt het West-Vlaamse parket, afdeling Kortrijk.

In Roeselare was er deze middag sprake van een verdacht overlijden van een jong meisje, geboren op 20 november 2017. De ouders werden verhoord, maar in de loop van de avond bleek het onderzoek te wijzen op wiegendood, en wordt een verdacht overlijden dus uitgesloten.