Verbrak Léopold Storme zijn voorwaarden?

Getuigen zeggen dat ze Léopold Storme dronken hebben gezien op café in Brussel. Storme is veroordeeld voor de moord op zijn ouders en zus in de Marollen elf jaar geleden. Hij is vrij onder voorwaarden, één van die voorwaarden is dat hij niet dronken mag zijn. Maar volgens zijn advocaat heeft Storme zijn voorwaarden niet geschonden.

De beelden zijn van enkele dagen geleden, in een café in Elsene. Iemand filmt Léopold Storme stiekem. Hij lacht, hij is er met een vriendin. Een anonieme getuige zegt aan VTM NIEUWS dat hij duidelijk aangeschoten was.

“Het leek er duidelijk op dat hij alcohol gedronken had. Hij zag er niet fris uit, hij zwierf rond in de bar, hij wankelde”, zegt de getuige.

Vrij onder voorwaarden

Léopold Storme is sinds een jaar vrij onder voorwaarden. In juni vorig jaar meldde hij zich zelf nog aan bij de politie, hij had gedronken en voelde zich emotioneel gebroken.

Na enkele dagen in de gevangenis besliste de strafuitvoeringsrechtbank dat hij weer naar huis mocht. Deze keer ontkent hij dat hij dronken was, zegt zijn advocaat.

"Voorwaarden niet geschonden"

“Wat hem verboden is, is anderen of zichzelf in gevaar brengen, door overdreven te drinken of verdovende middelen te nemen en ik zie niet in hoe hij die voorwaarden heeft geschonden”, zegt zijn advocaat Fabian Lauvaux.

Het is uiteindelijk de strafuitvoeringsrechtbank die moet beslissen of Storme zijn voorwaarden heeft geschonden. “Als de procureur des konings op de hoogte is van de situatie, kan hij de strafuitvoeringsrechtbank vragen om de voorwaarden terug te schroeven”, legt Luc Hennart, voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg, uit. “Alleen in het geval de strafuitvoeringsrechtbank daarmee akkoord gaat, dan moet hij terug naar de gevangenis.”

Lees ook: