"Verbod op waterverspilling niet nodig"

Ondanks het plan dat Vlaams minister van Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) aankondigde na de droogte van vorig jaar, mogen burgemeesters toch nog zelf beslissen of ze sancties opleggen voor overmatig drinkwatergebruik of niet. “Dat is nu eenmaal hun bevoegdheid, maar in Vlaanderen zitten we nog niet in die fase”, zegt minister Schauvliege aan VTM NIEUWS.

De minister werkte vorig jaar, samen met de verschillende drinkwatermaatschappijen en de Vlaamse milieumaatschappij, een plan uit voor heel Vlaanderen. Daarin staat wat de aanpak is bij droogte en welke maatregelen er eventueel worden genomen. Toch beslisten al twee gemeenten in Vlaanderen om zelf sancties op te leggen voor inwoners die te veel water verbruiken, door bijvoorbeeld hun auto te wassen. En dat zorgt voor heel wat verwarring.

“Het is nu eenmaal zo dat een burgemeester dergelijke maatregelen kan nemen in zijn gemeente. Ik ga ervan uit dat zij vooral bezorgd zijn en dat zij een signaal willen geven aan hun burgers dat ze geen drinkwater mogen verspillen. De burgemeesters kondigden aan dat ze zullen controleren. Dat is hun goed recht, maar in Vlaanderen zitten we nog niet in die fase”, zegt minister Schauvliege.

Afspraken

Maar volgens experts lopen de burgemeesters van Zelzate en Oosterzele te hard van stapel. “Als een gemeente ervoor kiest om hier sancties aan te verbinden, dan kunnen zij dat. Dat behoort tot hun bevoegdheid. Maar ik vind het belangrijk dat we de afspraken die we gemaakt hebben met de drinkwatermaatschappijen en met de Vlaamse milieumaatschappij, volgen”, zegt Schauvliege.

Ook de komende dagen blijft het nog zeer warm. In Oost- en West-Vlaanderen en in een deel van Vlaams-Brabant zitten ze in de waakfase. Dat wil zeggen dat er wordt opgeroepen om zuinig te zijn met drinkwater.

Code geel

“De drinkwatermaatschappijen monitoren de situatie zeer goed. Op basis daarvan komen experten samen en beslissen ze in welke fase we zitten. Momenteel is dat code geel. De volgende fase zou kunnen zijn dat er op termijn ook verbodsbepalingen komen. Dat is vandaag nog niet zo, maar dat betekent niet dat we niet zuinig moeten zijn”, zegt de minister nog.

Lees ook: