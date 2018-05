Verbod op plastic? Dit zijn alternatieven

Europa denkt eraan om onder andere wattenstaafjes, rietjes en bekers te bannen. De Europese Commissie heeft een ontwerprichtlijn op tafel liggen om wegwerpplastic te verbieden. De Standaard kon het document al eens inkijken. VTM NIEUWS lijst enkele alternatieven op voor alledaagse dingen, die binnenkort dreigen te verdwijnen.

We gebruiken veel te veel plastic eenmalig en gooien het daarna weg, en dat zorgt voor heel wat vervuiling. Zo raakten de riolen in Londen enkele maanden geleden zelfs verstopt door een gigantische prop van plastic, doekjes en vet, die wel 130 ton woog. Om zo'n excessen tegen te gaan, wil Europa dat volgende plastic dingen verdwijnen. We bieden mogelijke alternatieven aan.

Flessen: Koop water, frisdrank en melk in glazen flessen

Koop water, frisdrank en melk in glazen flessen Bekers: Neem overal waar je heengaat een eigen fles mee, zodat je geen bekertjes moet gebruiken om water te drinken. Ook naar je koffiebar kan je een herbruikbare metalen beker meenemen.

Neem overal waar je heengaat een eigen fles mee, zodat je geen bekertjes moet gebruiken om water te drinken. Ook naar je koffiebar kan je een herbruikbare metalen beker meenemen. Rietjes: Er bestaan metalen rietjes die je kan hergebruiken

Er bestaan metalen rietjes die je kan hergebruiken Ballonnen: Hierbij wil Europa vooral de stokjes die aan ballonnen hangen bannen. Maar ook met een touwtje kan je je ballon bijhouden

Hierbij wil Europa vooral de stokjes die aan ballonnen hangen bannen. Maar ook met een touwtje kan je je ballon bijhouden Wattenstaafjes: Er bestaan houten wattenstaafjes, die even grondig reinigen

Er bestaan houten wattenstaafjes, die even grondig reinigen Maaltijdverpakkingen: Ook in de winkel kan het heel wat plasticvrijer. Zo kan je een eigen boodschappentas meenemen om je aankopen mee naar huis te nemen. Als je naar de bakker gaat kan je je eigen broodzak meenemen, en ook slagers laten soms toe dat je je eigen potjes meeneemt om je waren in te verpakken. Nog een stap verder zijn verpakkingsvrije winkels. Hier zie je waar je ze vindt.

De voorstellen van de Europese Commissie worden waarschijnlijk eind deze maand voorgelegd. Dan begint het wetgevend proces en moeten de ministerraad en het parlement beslissen welke voorstellen in wetten zullen worden omgezet en welke niet.

Nog meer tips over hoe je je plastic afvalberg kan verkleinen vind je op de website van Mei Plasticvrij.