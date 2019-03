Verbod op alle vluchten met Boeing 737 MAX- vliegtuigen in volledige Europese luchtruim

Alle vluchten met Boeing 737 MAX - vliegtuigen zijn in het volledige Europese luchtruim verboden. Dat kondigt de Europses luchtvaartautoriteit EASA aan. Die beslissing komt er na de dodelijke vliegtuigcrash van afgelopen weekend in Ethiopië, waarbij 157 mensen om het leven kwamen. Eerder kondigden verschillende Europese landen één voor één aan het toestel tijdelijk niet meer te gebruiken, of zelfs niet meer in hun luchtruim toe te laten.

De crash van afgelopen zondag was het tweede met een 737 MAX 8 in enkele maanden tijd. Na de crash kondigden China en Indonesië al aan alle vluchten met het toestel tijdelijk op te schorten. Vanochtend kondigden ook Australië en Singapore aan dat de toestellen daar helemaal niet meer landen of opstijgen.

Kettingreactie

Deze namiddag beslisten dan ook verschillende Europese landen om hun luchtruim te sluiten voor de Boeing 737. Na het Verenigd Koninkrijk, sloten ook Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Ijsland, Oostenrijk en uiteindelijk ook België hun luchtruim voor Boeing 737 MAX-vliegtuigen. Die landen waren niet overtuigd dat dat type toestel nog veilig was na de crash van afgelopen weekend in Ethiopië.

Boeing zegt wel begrip te hebben voor de maatregelen. “We begrijpen dat luchtvaartregulatoren en klanten beslissingen hebben genomen waarvan zij geloven dat ze het meest gepast zijn voor hun thuismarkten”, luidt het in een persbericht.

'Volste vertrouwen'

De constructeur voegt nog toe dat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) momenteel geen extra maatregelen neemt, en dat Boeing zelf voorlopig ook niet de noodzaak ziet om nieuwe richtlijnen uit te vaardigen voor gebruikers van de 737 MAX-vliegtuigen. “We hebben het volste vertrouwen in de veiligheid van de 737 MAX”, reageert de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

Boeing zelf trekt geen direct verband met de crash van afgelopen zondag in Ethiopië, maar beloofde vanochtend wel een software-update uit te voeren. Maar het kwaad lijkt al geschied: Lion Air schort een bestelling op, en Ethipian Airlines houdt het vliegtuig tijdelijk aan de grond.

Klappen op beurs

Ondertussen voelt Boeing ook op de beurs de gevolgen van alle kritiek. Nadat het aandeel maandag op de New York Stock Exchange al met 6 procent zakte, staat het vandaag voorlopig opnieuw op een verlies van meer dan 6,5 procent.