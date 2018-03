Er is een verband tussen vuile lucht en ADHD. Dat schrijft De Morgen op basis van een internationaal onderzoek. Daaruit bleek dat kinderen al nadelen van fijnstof ondervinden nog voor ze geboren zijn.

Ongeboren kinderen die via hun moeder worden blootgesteld aan luchtvervuiling hebben later meer kans op psychische stoornissen, zoals ADHD of verslavingsgedrag. Dat stelden onderzoekers vast.

Tijdens het onderzoek werd bij zwangere vrouwen thuis het niveau van luchtvervuiling gemeten. Nadien werden er hersenscans afgenomen bij meer dan 700 kinderen tussen zes en tien jaar. Op de scans konden onderzoekers een verschil in dikte bij de hersenschors waarnemen, wat ze later in verband brachten met het gemeten fijnstofniveau.

"We hebben een verband aangetoond tussen blootstelling aan kleinere fijnstofdeeltjes tijdens het leven voor de geboorte en een dunnere hersenschors. De verschillen zijn vooral zichtbaar in het gebied dat betrokken is bij impulscontrole, planning en andere complexe vaardigheden", zegt onderzoeker Hanan El Marroun.

Kwetsbaar als embryo

Volgens de onderzoekers kunnen kinderen later problemen ondervinden omdat de hersenen van een embryo veel kwetsbaarder zijn. Dat komt omdat ze nog geen mechanismen hebben ontwikkeld om schadelijke stoffen te weren.

Naast ADHD of verslavingsgedrag kan het fijnstof ook een invloed hebben op het vermogen om zich te concentreren of de aandacht vast te houden. Dit kan de leerprestaties beïnvloeden.