Verbale agressie bij 8 op 10 handelaars

Acht op de tien handelaars kregen de afgelopen twee jaar te maken met verbale agressie. Sommigen zelfs meerdere keren. Dat blijkt uit een onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, bij 729 handelszaken.

80 procent van de handelaars kregen de afgelopen jaren te maken met scheldpartijen, maar bij acht procent van hen gebeurde dat zelfs één of meerdere keren per week.

Volgens 97 procent van de handelaars is de agressie de afgelopen jaren ook sterk toegenomen.

Vooral de prijs of een product dat niet goed meer werkt zorgt voor discussie. Maar ook een product dat niet meer in voorraad is of een andere klant die voorsteekt, zorgt foor frustraties.

"Blijf rustig"

Volgens het NSZ pakt 56 procent van de handelaars zo’n situatie wel goed aan. "We raden winkeliers aan om steeds rustig te blijven en de klant op een vriendelijke wijze te bedaren, wat de ruime meerderheid ook doet", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Amper twintig procent van de handelaars werd de afgelopen jaar niet met verbale agressie geconfronteerd.