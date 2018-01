Veranderen geslacht nu zonder operatie

Vanaf vandaag kan je van geslacht veranderen zonder medische ingreep. Enkel een verklaring op eer is voldoende om van geslacht te veranderen en de 'M' of 'V' op je officiële documenten te laten aanpassen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Tot voor vandaag was een operatie nodig om officieel van geslacht te veranderen en je geboorteakte te laten aanpassen. De vorige wet dateert uit 2007, maar die wetgeving kan niet volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Minderjarigen

Ook voor minderjarigen zijn de regels aangepast. Vanaf hun twaalfde kunnen ze hun voornaam veranderen en vanaf hun zestiende de geboorteakte (met toestemming van een jeugd- en kinderpsychiater).

Eigen keuze

Hoeveel mensen van die nieuwe transgenderwet gebruik zullen maken, kan belangengroep Çavaria onmogelijk inschatten. "Dat is iets wat ieder voor zich beslist", zegt Jeroen Borghs van Çavaria in de krant. "Voor de één is zo'n administratieve aanpassing enorm belangrijk, voor de ander helemaal niet."

De organisatie vindt de vernieuwde wet een grote vooruitgang, maar vindt niet dat alle wijzigingen nodig zijn. "De drempel voor 16- en 17-jarigen is volgens ons onnodig. Als een minderjarige van geslacht wil veranderen, worden zijn of haar ouders sowieso betrokken. We zien niet in waarom een psychiater zich dan ook nog moet uitspreken over de beslissingsbekwaamheid van zo'n jongere."