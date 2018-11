Veljkovic vrijgelaten onder strenge voorwaarden

Spelersmakelaar Dejan Veljkovic werd door de raadkamer van Tongeren vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Dat laat zijn advocaat Kris Luyckx weten. Veljkovic heeft ook een deal gesloten met het gerecht in ruil voor strafvermindering. Veljkovic wordt gezien als de spilfiguur in het grote voetbalonderzoek.

Het is via Twitter dat de advocaat van spelersmakelaar Veljkovic laat weten dat zijn cliënt door de raadkamer van Tongeren vrijgelaten werd onder strenge voorwaarden. Zo mag hij het land niet verlaten, mag hij geen contact hebben met andere verdachten en de pers.

(Lees verder onder de tweet)

Spijtoptant Veljkovic werd vorige maand in verdenking gesteld en aangehouden voor deelname aan een criminele organisatie, witwassen en private omkoping. Nu is hij spijtoptant geworden in het fraudedossier van het Belgische voetbal.

Eerste keer in België “Ik kan formeel bevestigen dat we gisteravond een akkoord hebben gemaakt met het federaal parket", zegt zijn advocaat Kris Luyckx aan VTM NIEUWS. "Bij mijn weten is dat de eerste keer dat dat gebeurt in België. Dit houdt in dat hij zijn volledige medewerking zal verlenen aan het parket. Hij zal daarin niet enkel toelichting geven over feiten waarvoor hij momenteel in verdenking wordt gesteld, maar ook over alle ander strafbare feiten waarvan hij op de hoogte is.”

"Tien kilogram vermagerd" “Veljkovic heeft afgezien in de gevangenis", voegt Luyckx er nog aan toe. "Hij is op een zeer korte periode, ook ten gevolge van een ziekte die hij heeft, meer dan tien kilogram afgevallen. Hij heeft dus niet enkel psychisch, maar ook fysiek geleden onder de situatie. Hij stelde vast dat hij zo niet verder wilde en daarom heeft hij voor de andere zijde gekozen.”

Bekijk ook: