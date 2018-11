Veljkovic sluit deal met gerecht in ruil voor strafvermindering

Spelersmakelaar Veljkovic heeft een deal gesloten met het gerecht in ruil voor strafvermindering. Dat is bevestigd aan onze redactie. Veljkovic wordt gezien als de spilfiguur in het grote voetbalonderzoek.

Veljkovic werd vorige maand in verdenking gesteld en aangehouden voor deelname aan een criminele organisatie, witwassen en private omkoping. Nu is hij spijtoptant geworden in het fraudedossier van het Belgische voetbal. Dat bevestigde zijn advocaat Kris Luyckx na het verlaten van de raadkamer waar zijn cliënt vandaag moest verschijnen. Luyckx heeft ook de vrijlating, eventueel met voorwaarden gevraagd voor zijn cliënt. Daarover valt in de namiddag een beslissing.

