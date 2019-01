Veiligheidsagenten Securail pakken klimaatbetoger hardhandig aan, NMBS start intern onderzoek

Na de klimaatmars gisteren vond tijdens een treinrit vanuit Brussel richting Gent een incident plaats tussen een betoger en veiligheidsagenten van Securail.

In een filmpje van één van de medepassagiers van de betoger is te zien hoe vier agenten van Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS Holding, een man van de trein verwijderen en vervolgens op het perron hardhandig aanpakken. Op de beelden is te horen hoe medepassagiers geschokt en verontwaardigd reageren.

Volgens getuigen werd de passagier van de trein gehaald omdat hij in eerste klasse zat, terwijl hij een ticket voor tweede klasse op zak had. Een treinbegeleider daar nochtans de toestemming voor voor gegeven omdat de trein overvol zat na de klimaatbetoging. Gisteren namen zo'n 30 000 klimaatbetogers de trein richting Brussel.

De NMBS neemt de feiten zeer ernstig en is een intern onderzoek gestart.