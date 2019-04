Veiliger zwemmen dankzij slimme camera's

Steeds meer openbare zwembaden hebben een antiverdrinkingssysteem: slimme camera’s die alarm slaan als iemand verdrinkt. In Frankrijk is zo’n waarschuwingssysteem verplicht, maar in ons land nog niet. Toch hebben tien zwembaden het systeem al geïnstalleerd en ook andere zwembaden overwegen de investering.

In 2017 waren er nog 32 incidenten in zwembaden in ons land, soms met dodelijke afloop. Daarom willen steeds meer zwembaden zich beter beveiligen en installeren ze de speciale onderwatercamera’s.

Het systeem detecteert bewegingen onder water. Als iemand te lang stil blijft op de bodem krijgt de smartwatch van de redder een signaal. Zo weet die meteen waar hij moet ingrijpen en kan het slachtoffer sneller gered worden.

Het is niet de bedoeling dat het antiverdrinkingssysteem de redders gaat vervangen, het is gewoon een extra hulpmiddel. Wel een hulpmiddel met een stevig prijskaartje: het systeem kost zo’n 150.000 euro en wordt maar voor 1/3e terugbetaald.