Veilig sexten met deze 7 tips

Sexting houdt risico’s in, maar als je het tóch wil doen, doe je het beter op een zo veilig mogelijke manier. Met deze zeven tips hou je het beste rekening.

Honderden Vlaamse meisjes zijn, zonder dat ze het weten, het slachtoffer van een ondergronds netwerk dat naaktfoto’s en -filmpjes uitwisselt. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM NIEUWS en het Nederlandse RTL NIEUWS. In totaal circuleren er meer dan 5.000 naaktfoto’s op de afgeschermde website, die door duizenden gebruikers worden geruild en verhandeld. Het parket is een onderzoek gestart nadat VTM NIEUWS het gerecht op de hoogte heeft gebracht.

Vaak worden de slachtoffers van gelekte naaktfoto's met de vinger gewezen. "Je had maar niet zo dom moeten zijn", klinkt het vaak, zegt ook onderzoeker Joris Van Ouytsel van de Universiteit Antwerpen. Sexting is niet het probleem. Het is pas een probleem als de foto's worden doorgestuurd of als het nemen van de foto's onder druk gebeurt.

Wil je aan sexting doen? Met deze zeven tips doe je het toch - min of meer - veilig:

1. Hou de risico’s in je achterhoofd

Besef dat je nooit helemaal zeker bent dat de ander de foto's niet zal bewaren of doorgeven.

2. Zorg ervoor dat je onherkenbaar bent op foto’s

Zet nooit je gezicht herkenbaar op de foto. Als je opvallende eigenschappen hebt, zoals bijvoorbeeld een grote moedervlek, zet je die het best niet op de foto.

3. Zorg dat je omgeving onherkenbaar is

Als je bijvoorbeeld een opvallende poster in je kamer hebt hangen of andere manieren waarop je kennissen en vrienden je kamer zouden herkennen, zorg je er beter voor dat die niet op de foto staan.

4. Neem nooit foto’s als je onder druk staat

5. Maak afspraken over het verwijderen van de foto’s

6. Doe het alleen met iemand die je vertrouwt en met iemand die je kent

Stuur nooit pikante foto’s naar iemand die je nog nooit in het echt gezien hebt of iemand die je eigenlijk niet heel goed kent.

7. Doe enkel aan sexting als de andere persoon het ook doet

Zijn jouw pikante foto's verspreid? Hier vind je meer informatie over waar je terecht kan.