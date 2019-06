Veel volk in treinen op weg naar kust

Het wordt een echt topweekend, met zomerse temperaturen. En dat lokt natuurlijk heel wat dagjestoeristen naar de kust. Er worden er 350.000 verwacht. De NMBS legde daarom extra treinen, goed voor 7.000 bijkomende zitplaatsen. Vanochtend was het dan ook al gezellig druk richting kust.

Zowel naar Oostende als Blankenberge rijden er extra treinen. Richting Oostende vertrekken 's ochtends twee treinen vanuit Luik-Guillemins en één trein vanuit Leuven. Richting Blankenberge vertrekt één extra trein vanuit Hasselt. Deze treinen rijden 's avonds ook terug. De volledige dienstregeling is te raadplegen via de website of de app van de NMBS.

Treinreizigers kunnen het hele verlengde weekend gebruikmaken van een voordelig weekendbiljet, waardoor ze voor de helft van de prijs heen en terug kunnen sporen naar eender welke bestemming in België.