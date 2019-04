Veel verkeersboetes blijven onbetaald door nieuw systeem

Mensen die hardnekkig weigeren hun verkeersboetes te betalen, lijken daar toch nog altijd mee weg te komen. De overheid moest nochtans al meer dan een jaar werken met nieuw computersysteem, dat ervoor moest zorgen dat wanbetalers automatisch een bevel tot betaling krijgen. Maar dat systeem werkt nog altijd niet, dat heeft VTM NIEUWS ontdekt. Justitie maakt zich wel sterk dat geen enkele boete zal verjaren.

In ons land zijn er vorig jaar vijf miljoen boetes verstuurd, een record dankzij het nieuwe computersysteem waarmee alles automatisch verwerkt wordt. Dat systeem werd zo'n jaar geleden nog vol trots voorgesteld. Maar nu blijkt dat mensen die hun boete nog altijd niet betaald hebben, daar voorlopig ook mee lijken weg te kunnen komen.

Het nieuwe principe is nochtans relatief simpel: wie een boete heeft, krijgt eerst een onmiddellijke inning. Wie dan niet betaalt, ontvangt een minnelijke schikking. En als je dan nog niets hebt laten weten, normaal een bevel tot betaling. Dat zou zo moeten zijn sinds maart vorig jaar, toen boetes geautomatiseerd werden. Maar alleen is dat bevel tot betaling nog altijd niet in orde.

Technische problemen

"Het systeem moest er inderdaad al sneller zijn", klinkt het bij Edward Landtsheere, woordvoerder van FOD Justitie. "Maar we wilden ook zeker zijn: we hadden technische uitdagingen, maar die zijn nu achter de rug. Ik kan niet melden wanneer het volledig in orde zal zijn, maar we zullen met pilootprojecten beginnen."

Een boete verloopt normaal gezien na twee jaar, maar Justitie maakt zich sterk dat niemand die zo zal ontlopen.