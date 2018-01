Veel steun voor Miss België na racisme

Na de eerdere racistische commentaren, krijgt Miss België ook heel wat steun op sociale media. Angeline Flor Pua (22) werd zaterdagavond verkozen en de nieuwsartikels over de verkiezing werden onthaald met heel wat racistische reacties op Facebook en Twitter. "Niets van aantrekken", klinkt het nu onder meer. "Je bent mooi en slim. Een heel dikke proficiat!"

"Miss poepchinees" en "Hopelijk is het geen ladyboy". Het zijn slechts enkele van de racistische commentaren die op sociale media de ronde deden over Miss België. Unia noemde de golf van racisme gisteren nog een nieuw dieptepunt. Zelf zei Flor Pua aan onze redactie dat dat haar niet zou stoppen om een goede Miss te zijn.

Positieve reacties

En vandaag kan je op Facebook en Twitter heel wat positieve reacties lezen. Heel wat mensen steken haar een hart onder de riem. "Ik ben blij dat ze gewonnen is. Die haters worden er zot van and I love it" en "Respect meid voor je wilskracht, je bent een voorbeed voor velen" zijn maar enkele van de steunbetuigingen.

Auteurs reacties gecontacteerd

Ondanks alle steun, kwetsen de botte, racistische reacties Flor Pua. Zo wordt niet alleen zij, maar ook haar familie geraakt. "Wij verdienen dit niet", zegt ze nog. VTM NIEUWS wou weten waarom bepaalde mensen het nodig vonden om op een dergelijke manier te reageren op haar verkiezing, en contacteerde enkele van hen. "Jullie mogen dat racistisch vinden", zei iemand aan VTM NIEUWS. "Dat kan mij niet schelen."

