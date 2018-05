Veel rook door bedrijfsbrand Brecht

In Brecht heeft een zware brand gewoed bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in boringen en droogzuigingen. Dat bevestigt de brandweer aan VTM NIEUWS. Bij de brand was er stevige rookontwikkeling, aan de omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren dicht te houden.

De loodsen beslaan een oppervlakte van zo'n 4.500 vierkante meter. De oorzaak van de brand is nog onbekend, en tot er uitsluitsel is over de rook, wil de brandweer geen risico's nemen. De rook zou zijn opgemerkt tot op de E19.

De brandweer had even nodig om de brandhaard te bedwingen, maar omstreeks 7.15 uur was de brand zo goed als onder controle.