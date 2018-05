Vechtende meisjes verwonden agent

Verschillende jonge vrouwen zijn elkaar gisteren te lijf gegaan in de Brugse binnenstad. De politie kwam tussenbeide om de vechtende partijen uit elkaar te halen. Eén van hen keerde zich echter tegen de politie en een inspecteur raakte daarbij gewond. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

In de Brugse binnenstad ontstond gisterennamiddag een vechtpartij tussen enkele jonge vrouwen. Het ging er erg hard aan toe en de politie werd erbij gehaald. De agenten probeerden de vechtersbazen uit elkaar te halen maar toen haalde één van de meisjes uit en trof ze een inspecteur vol op het gezicht. De man heeft ook krabwonden in het gezicht en op zijn arm. Hij is voor drie dagen werkonbekwaam.

De oorzaak van de vechtpartij zou een jongenskwestie zijn. Het meisje, de 18-jarige B. E. uit Gent, is gedagvaard en moet zich op 4 juni voor de correctionele rechtbank verantwoorden.

Foto: archief