Vastgelopen tanker kan weg voortzetten

Voor de kust van Zeebrugge heeft zich vanmorgen een olietanker vastgevaren op een zandbank. Sleepboten hebben het schip van 243 meter lang intussen kunnen lostrekken, zodat het zijn reis kan voortzetten. Dat bevestigt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum.



De olietanker Sea Bay was onderweg naar de haven van Antwerpen toen de motor uitviel. “De tanker had geen vermogen meer en was onmanoeuvreerbaar”, zegt Réjane Gyssens. “Om 4.40 uur is de tanker op een zandbank gevaren, ongeveer acht kilometer voor de kust van Zeebrugge.”

De tanker is volgeladen met ruwe olie. “Maar er is geen lek”, zegt Gyssens. De bemanningsleden kwamen niet in gevaar en het schipt liep geen structurele schade op. Het scheepvaartverkeer werd op veilige afstand gehouden, maar ondervond geen hinder.

Foto: archief