Vanille kost 800 euro per kilo

De prijs voor vanille blijft maar stijgen. Intussen betaal je al achthonderd euro en meer voor één kilogram van de smaakstof. Daarmee is vanille na saffraan de duurste specerij van dit moment.

Onze vanille komt voornamelijk uit Madagaskar. Door enkele slechte oogstjaren op het eiland en een recente cycloon, is de vanilleprijs flink gestegen. Een kleine tien jaar geleden, kon je nog een kilogram vanille kopen voor minder dan twintig euro, vandaag loopt dat bedrag op tot boven de achthonderd euro. In enkele jaren tijd is vanille dan ook duurder geworden dan zilver.