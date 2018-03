Vandeput: "Zware inschattingsfout gebeurd"

"Ik heb nooit informatie achtergehouden voor de regering en ik had het rapport moeten ontvangen." Dat zei minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) namiddag in de Kamer naar aanleiding van de studie van vliegtuigbouwer Lockheed Martin. Die zegt dat het perfect mogelijk is om de F-16's langer in dienst te houden, zonder veel extra kosten. Volgens Vandeput is er "een zware inschattingsfout" gebeurd.

"De belangrijkste vraag waar ik vandaag op wil antwoorden is of ik kennis had van het rapport", aldus Vandeput. "Maar ik kan jullie benadrukken dat ik het rapport vanochtend pas voor het eerst heb gezien. Ik wil dus benadrukken dat ik nooit bewust enige informatie heb achter gehouden. Dat zou onaanvaardbaar zijn voor een minister."

Zware inschattingsfout

"Het was een zware inschattingsfout dat de rapporten over de levensduur van de F-16's niet zijn doorgestroomd naar mij of naar Chef Defensie Marc Compernol", aldus Vandeput. Daarom kondigde hij zowel een intern onderzoek aan van de Chef Defensie als een extern onderzoek. Dat laatste moet voorkomen dat in de toekomst nog cruciale informatie "te laag in de keten" blijft steken. Vandeput benadrukte ook dat "gepaste actie" zal volgen op basis van die onderzoeken.