Vandalen maken joyride met Lijnbus

Op de steltplaats van de De Lijn in Rumst, in Antwerpen, hebben vandalen afgelopen nacht een bus gestolen en er een korte rit mee gemaakt. De bus is ook zwaar beschadigd, want er ontbreekt zelfs een deur. Op de stelplaats zelf zijn drie andere bussen zwaar beschadigd. Dat bevestigt De Lijn aan VTM NIEUWS.

De politie vond de gestolen bus even later terug zegt Astrid Hulhoven van De Lijn. "Rond vier uur vannacht kregen wij de melding van een inbraak, die dief is niet ver geraakt want 200 meter verderop is de bus teruggevonden. Er zijn helaas nog drie andere bussen beschadigd geraakt."

De politie bekijkt nu de bewakingsbeelden en ze ondervragen getuigen. Het is nog niet duidelijk hoe de bus van de steltplaats is geraakt, want die is afgesloten. Voor de dienstverlening is er geen probleem, de chauffeurs rijden met andere bussen.