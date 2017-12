Vandaal knipt kabel Proximus door

Verschillende diensten van Proximus waren de voorbije uren onderbroken nadat een vandaal in de provincie Waals-Brabant een kabel had doorgesneden. Proximus laat weten dat het probleem grotendeels opgelost is, behalve in de steden Nil-Saint-Vincent en Walhain.

"Gisteravond om 23 uur was er een geval van vandalisme bij Proximus", zegt de woordvoerder aan VTM NIEUWS. "We vermoeden dat er een kabel is doorgesneden." Daardoor hadden verschillende steden in Waals-Brabant geen internet.

De politie is meteen ter plaatse gegaan en een onderzoek gestart. "Technische teams hebben een hele nacht geprobeerd om de verbinding te herstellen", klinkt het. "Voor het einde van de avond zal het probleem overal opgelost zijn."