Het wordt vandaag opnieuw extreem heet, met temperaturen die in het binnenland kunnen stijgen tot 41 graden. Ook aan zee wordt een tropische 36 graden verwacht. De kans is groot dat 25 juli 2019 de geschiedenisboeken zal ingaan als de warmste dag ooit in ons land. Het hitterecord van gisteren - 39,9 graden in Kleine Brogel - zal dus waarschijnlijk van korte duur zijn.