Vandaag wisselvallig: rukwinden mogelijk tot 75 km/u

Er is vandaag wisselvallig en winderig weer, met vooral in het zuiden van het land kans op een bui. In de loop van de namiddag wordt het zwaarbewolkt vanaf de Franse grens en gaat het geleidelijk regenen. De maxima liggen tussen 6 graden in de Ardennen en 11 graden in het westen. De wind waait vrij krachtig: er zijn rukwinden mogelijk tot 70 à 75 kilometer per uur, zo meldt het KMI.

Vanavond en vannacht is het zwaarbewolkt tot betrokken met regelmatig perioden van regen of buien. Een paar donderslagen zijn niet uitgesloten. De westenwind waait vrij krachtig tot krachtig in het binnenland en krachtig aan zee met rukwinden die kunnen oplopen tot 80 à 90 kilometer per uur. De minima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan zee.

Morgen is het meestal bewolkt met talrijke buien die vanaf de Noordzee over ons land trekken. Deze buien kunnen lokaal fel zijn en gepaard gaan met een donderklap en windstoten van 60 tot lokaal 80 kilometer per uur. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden.

Maandag blijft het wisselvallig, maar de buien zullen waarschijnlijk minder talrijk zijn dan morgen. Op de Ardense hoogten kan er af en toe winterse neerslag vallen. De maxima schommelen tussen 4 en 9 graden. Dinsdag en woensdag is het rustig en meestal droog met opklaringen. Het wordt gevoelig kouder met maxima rond 5 graden in het centrum en nachtvorst in de Ardennen en de Kempen.

Donderdag is het eerst overwegend droog maar bewolkt. Later trekt een storing van west naar oost over het land, vrijdag gevolgd door enkele buien. Zeker in Hoog- België kan er af en toe winterse neerslag vallen. Maxima rond 5 graden in Vlaanderen.