Vandaag vonnis Kasteelmoord

De Brugse correctionele rechtbank velt vandaag om 14 uur een vonnis in de zaak van de Kasteelmoord. André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (40) staan terecht voor de moord op Stijn Saelens.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry zou als tussenpersoon opgetreden zijn bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten aangetroffen vlakbij een chalet van Serry in Maria-Aalter.

Huurmoordenaar

Evert de Clercq zou een rol hebben gespeeld bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel, maar de Zeeuw ontkent dat met klem. De schutter werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit naar het kasteel in Wingene gebracht. De Tilburger blijft ontkennen dat hij wist wat zijn oom in Wingene van plan was. Larmit zou wel geholpen hebben om het lichaam van het slachtoffer te begraven.

Proces

Het proces over de Kasteelmoord ging op donderdag 9 maart 2017 van start met een inleidingszitting. Op dinsdag 2 mei kwamen met onderzoeksrechter Koen Wittouck en hoofdinspecteur David Roelant de eerste getuigen aan het woord. André Gyselbrecht gaf op het einde van de zitting toe dat het wel degelijk de bedoeling was om zijn schoonzoon van het leven te beroven. Door die bekentenis werden verschillende getuigenverhoren uitgesteld naar juni.

Op 20 februari 2018 gingen de pleidooien van start. De advocaten van Elisabeth Gyselbrecht en haar nieuwe vriend toonden zich mild voor André Gyselbrecht. Elisabeth zelf verklaarde op het proces dat ze haar vader vergiffenis geschonken had.

Dertig jaar cel

Het openbaar ministerie vorderde dertig jaar gevangenisstraf voor André Gyselbrecht. Net als voor de andere beklaagden werd ook vijftien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank gevorderd. De verdediging vroeg echter de vrijspraak omdat de dokter uit Ruiselede zou gehandeld hebben uit overmacht.

De advocaten van Pierre Serry wezen op het feit dat hun cliënt in een moeilijke periode onder druk werd gezet door André Gyselbrecht. De verdediging van Serry drong vooral aan op een milde bestraffing. Het parket vorderde echter 26 jaar gevangenisstraf voor de tussenpersoon.

Voor die andere tussenpersoon Evert de Clercq eiste het Openbaar Ministerie 28 jaar gevangenisstraf. De verdediging wierp op dat er geen bewijzen zijn tegen de Zeeuw en vroeg de vrijspraak. Ook de advocaten van Franciscus Larmit pleitten de vrijspraak voor moord. Larmit kan volgens zijn verdediging enkel schuldig zijn aan lijkverberging. Voor de Tilburger vorderde het parket 24 jaar celstraf.

