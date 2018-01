Vandaag start '30 Dagen Zonder Klagen'

Vandaag gaat de eerste editie van '30 Dagen Zonder Klagen' van start. "Zo'n 19.600 geven op Facebook aan dat ze deelnemen", zegt initiatiefneemster, Isabelle Gonissen aan VTM NIEUWS. Toch is de organisatie ervan overtuigd dat nog meer mensen zullen volgen.

De dagelijkse file, een lange rij wachtenden aan de koffieautomaat of het printpapier dat net op is als jij iets moet afdrukken. Iedereen vindt dagelijks wel eens een reden om te klagen. Toch worden we er niet gelukkiger van. Daarom bedacht actrice Geena Lisa samen met achttien anderen, onder wie ook bokster Delfine Persoon en actrice Tine Reymer, de campagne '30 dagen Zonder Klagen'.

Blue Monday

Het is geen toeval dat de campagne vandaag van start gaat, op Blue Monday, de meest depressieve dag van het jaar. Deelnemen aan de campagne kan door de Facebookpagina '30 Dagen zonder Klagen' te liken.

Dertig opdrachten

Vanaf vandaag tot en met 14 februari zullen er op de website www.30dagenzonderklagen.be en op de Facebookpagina dagelijks opdrachten gelanceerd worden. De geluksbarometer op de website die ingevuld kan worden aan het begin en aan het einde van de campagne meet in welke mate deze opdrachten bijdragen tot je geluk.

Een actieve participatie van de deelnemers wordt aangemoedigd door het delen van de persoonlijke ervaring bij de opdrachten, bijvoorbeeld aan de hand van foto's op social media.

Positivo van de week

Wekelijks wordt de man of vrouw met de meeste positieve vibes en sharing van ervaringen bij opdrachten en foto’s op de Facebookpagina uitgeroepen tot "de positivo van de week".

“More happy people”

Het doel van de campagne is duidelijk: "more happy people". De organisatie wil de mindset van de Vlaming definitief veranderen. “We willen de mensen doen beseffen hoe goed we het hier hebben", legt Gonissen uit. "Positiviteit heeft niets te maken met blind zijn voor het negatieve in je omgeving. Het betekent wel dat je bereid bent er iets aan te doen."