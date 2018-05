Vandaag staking: hier is er hinder

Vandaag trekken de drie grote vakbonden naar het centrum van Brussel om er te protesteren tegen de pensioenplannen van de regering. Mogelijk gaat die betoging met hinder gepaard: sommige scholen blijven dicht, maar ook in crèches, zieken- en bejaardentehuizen zal de betoging zich laten voelen, net als aan de overheidsloketten en bij de postbedeling van Bpost. En De Lijn ontsnapt al zéker niet. Een overzicht.

De bonden verzamelen om 10.00 uur aan de Albert II-laan aan het Noordstation. De manifestatie vertrekt om 11.00 uur en trekt van daaruit naar het Zuidstation.

MIVB en NMBS

Bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB is er vanmorgen al hinder door de aangekondigde pensioenbetoging. Omstreeks 6 uur werden slechts twee metrolijnen bediend, zeven tramlijnen en zeven buslijnen. Dat meldt de MIVB via Twitter.

De treinen zouden wel volgens de normale dienstregeling moeten rijden. Er worden zelfs extra treinen ingezet om de betogers naar Brussel te vervoeren. “Zo zullen de andere reizigers weinig hinder ondervinden”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman aan VTM NIEUWS.

De Lijn

Bij De Lijn is de dienstregeling verstoord op het hele net in Vlaanderen. Er is hinder op zowel stadsnetten als streeklijnen, meldt De Lijn.

Op het Antwerpse stadsnet is de helft van de trambestuurders uitgereden. Bij de stadsbussen rijdt drie vierde. In de regio's Turnhout en Mechelen rijdt ongeveer de helft van de eigen chauffeurs.

In Leuven, Oost-Brabant en de Noordrand is voorlopig ruim twee derde van de chauffeurs aan het werk. In het Pajottenland is de hinder wat zwaarder. In Oost-Vlaanderen is er hinder voor de stadsbus in Gent en de tramlijnen. Ook de stadsnetten van Aalst ondervinden hinder, net als de streeklijnen.

In Limburg is bijna 60 procent van de chauffeurs uitgereden. Er is hinder in heel de provincie, op alle streeklijnen en stadslijnen.

In de kustprovincie is twee derde van de chauffeurs aan de slag. Om belangrijke lijnen zo goed mogelijk te bedienen, test De Lijn vandaag het systeem waarbij werkwillige chauffeurs wordt gevraagd om prioritaire ritten voor hun rekening te nemen.

Verkeershinder

De Brusselse politie waarschuwde automobilisten al voor verkeershinder tijdens de optocht en vraagt om Brussel zoveel mogelijk te mijden met de auto. Belangrijke verkeersassen kunnen al voor de start van de betoging worden afgesloten.

Scholen

De hinder in scholen door de staking blijft vandaag beperkt. Zowel Katholiek Onderwijs Vlaanderen als GO! , het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, zegt dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen scholen volledig dicht blijven.

De christelijke onderwijsvakbond COC verwacht mogelijk tot 10.000 onderwijsmensen in de straten van Brussel. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits liet verstaan dat er stakingsrecht is, maar benadrukte ook dat er duidelijke communicatie moet kunnen zijn van de scholen naar de ouders.

"Op basis van voorlopige informatie lijkt het erop dat de meeste scholen open zijn", zegt woordvoerster Marijke Van Bogaert van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Dat betekent dat de lessen gewoon plaatsvinden of dat er voorzien is in opvang. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen is de school dicht."

Bij het gemeenschapsonderwijs klinkt dezelfde boodschap. "We hebben indicaties dat de hinder beperkt blijft", zegt woordvoerster Nathalie Jennes. "Ik heb maar weet van één school die dicht is: basisschool De Regent in Gingelom."

Gemeenteloket

Her en der zullen zeker ook gemeentelijke ambtenaren mee betogen. Lokale besturen verwachten echter niet dat daardoor loketten gesloten zullen moeten worden.

Bpost

Bij Bpost zal er vandaag een verstoorde bedeling zijn van brieven en pakjes. De omvang van de hinder hangt af van de participatiegraad van het personeel.

"De krantenbedeling zou overal goed moeten zijn", klinkt het bij Bpost. Daarbij wordt geen of weinig hinder verwacht.

Privé

De bonden hebben een interprofessionele stakingsaanzegging ingediend. Niet om te gaan staken, maar wel zodat wie naar de betoging gaat en niet gaat werken, toch gedekt is. Het blijft afwachten of er hinder zal zijn bij grote bedrijven.

Marco Borstato

Ook fans van Marco Borsato kunnen hinder ondervinden om met bus of tram op tijd op het concert te geraken. Daarom vraagt De Lijn hen om uit te kijken naar alternatieven.

Bekijk ook: Borsato-fans gehinderd door acties bij De Lijn