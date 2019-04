Vandaag overwegend zonnig, weekend wordt onstabiel

Het is vandaag eerst overal droog met opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de namiddag kunnen er enkele plaatselijke buien vallen. De maxima schommelen tussen 12 en 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest, meldt het KMI.

Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Na middernacht neemt de bewolking geleidelijk toe vanuit het westen en in het tweede deel van de nacht verwachten we regen vanaf de kust. De minima liggen tussen 6 en 9 graden. De wind is zwak tot matig uit zuidwestelijke richtingen en neemt in de loop van de nacht in kracht toe.

Morgenochtend verlaat een storing, verbonden aan een depressie boven de Noordzee, ons land via het oosten, maar wordt gevolgd door zeer onstabiele lucht met regelmatig buien, soms vergezeld van onweer. De maxima schommelen tussen 8 of 9 graden op de Hoge Venen en 12 tot 13 graden in Vlaanderen. De wind is meestal vrij krachtig en aan zee krachtig uit zuidwest tot west met rukwinden tot 80 km per uur.

Zondag blijft het onstabiel met buien, die soms ook onweerachtig zijn. De maxima schommelen tussen 6 graden in de Ardennen en 12 of 13 graden in Vlaanderen. De wind is matig tot vrij krachtig uit westnoordwest.