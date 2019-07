Vandaag nog onweer, morgen is de zomer terug

Vandaag wordt een wisselvallige dag met onweersbuien. Die kunnen lokaal hevig zijn met wolkbreuken, hagel en rukwinden van 65 kilometer per uur, waarschuwt het KMI. Vanaf morgen en zeker na het weekend is de zomer helemaal terug.

Vandaag wordt het wisselvallig met vanaf het westen regen- en onweersbuien die intens kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met hagel en windstoten. Aan de kust is dat van ’s ochtends al het geval, in het oosten pas tegen de middag. De maxima schommelen tussen 21 graden op de stranden en 27 graden in Belgisch Lotharingen en in de Kempen.

De wind is eerst overal matig uit zuidelijke richtingen. In de loop van de dag draait de wind naar zuidwest tot west en wordt dan vrij krachtig aan de kust.

Er zijn rukwinden mogelijk tot 65 km per uur, of meer tijdens een onweer. Deze avond vallen ten zuiden van Samber en Maas nog tijdelijk enkele regen- of onweersbuien. ’s Nachts wordt het overal droog en licht tot gedeeltelijk bewolkt. De minima liggen tussen 12 en 17 graden.

Hittegolf

Morgen blijft het droog met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Aan zee wordt het in de namiddag zonnig. De maxima schommelen tussen 21 graden op de stranden en in de Hoge Ardennen en 26 graden in het centrum van het land.

Vanaf maandag zorgt een hogedrukgebied voor de opstuw van steeds warmere lucht naar onze streken. Het wordt zonnig en alsmaar warmer, tot 35 graden of meer op donderdag.