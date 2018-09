Vandaag nog 25 graden maar dan is nazomer voorbij

Het wordt vandaag de laatste mooie nazomerdag, met veel zon en maxima in de buurt van 25 graden. Regen en stevige rukwinden luiden vrijdag wisselvallig en koeler weer in.

Vandaag dus nog even nazomeren, met op de meeste plaatsen zonnig weer met velden van hoge bewolking. Vooral in de westelijke helft van het land zijn er soms ook lagere wolkenvelden. De maxima liggen tussen 22 en 26 graden. De wind waait matig, en aan zee matig tot vrij krachtig, uit het zuidwesten.

Vannacht wordt het zwaarbewolkt en naar de ochtend toe bereikt een regenzone het westen van ons land. Daarbij gaat het stevig waaien, met rukwinden tussen 70 en 80 kilometer per uur in het westen en 50 tot 70 kilometer per uur elders.

De regenzone trekt morgenochtend vrij snel van het westen naar het oosten over het land. 's Namiddags is het op de meeste plaatsen al droog met opklaringen. Er is wel nog kans op een aantal buien, vooral aan de kust. De maxima (tussen 17 en 20 graden) worden 's ochtends al bereikt. Na de passage van de storing wordt het 3 à 4 graden frisser. Het blijft ook winderig.

Tijdens het weekend wordt veel bewolking verwacht, met kans op regen en buien. De maxima liggen dan rond 18 graden. Ook volgende week zou beginnen met wind en regen.