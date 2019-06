Vandaag iets frisser: "Zet deuren en vensters open, jaag hitte uit huis"

De dag begint vandaag overwegend bewolkt, zeker aan zee. Enkel in het zuiden is de zon al vroeg van de partij, al wordt het later overal zonnig. Aan zee wordt het 18 graden, in het centrum tot 25 graden. In Belgisch-Lotharingen kan het kwik nog tot rond 30 graden klimmen. Er staat een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit het noordoosten.

Vanavond en vannacht is het overal licht bewolkt of helder. Aan zee en in de streken langs de Nederlandse grens kan tegen de ochtend mogelijk wat meer bewolking opduiken. De temperaturen dalen tot 12 of 13 graden. In het uiterste zuiden van het land blijft het nog steeds zachter, met minima rond 16 graden.

Ook morgen wordt het zonnig en bij maxima van 23 graden aan de kust en 28 in de Kempen vrij warm. Over het noorden en aan zee kan er eerst nog ochtendgrijs hangen.

Zaterdag krijgen we zonnig en opnieuw zeer warm weer: op de Ardense hoogten wordt het tot 29 graden, in de Kempen 33 graden. Zondag is het vrij zonnig met wat hoge wolkenvelden. De matige wind draait stilaan naar het westen. Maxima tussen 22 graden aan de kust, 28 graden in het centrum en tot 31 graden in het zuidoosten.