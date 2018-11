Vandaag is het Koningsdag. Op 15 november wordt de Belgische koning naar jaarlijkse gewoonte gevierd. Koning Filip is zelf niet aanwezig bij de dankviering, omdat het feest rond hem draait. Koning Albert, prins Lorenz, prins Laurent en prinses Claire zullen het Te Deum wel bijwonen in de kathedraal van Sint-Michiels en Sint-Goedele. ’s Middags volgen er dan een aantal toespraken in het parlement. Je kan het Te Deum hier straks live volgen.

Foto: archief