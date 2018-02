Vandaag en morgen kan je sterren kijken

Op meer dan dertig plaatsen in Vlaanderen kan je vandaag en morgen door kleine en grote telescopen naar de hemel turen. Tijdens de jaarlijkse sterrenkijkdagen van de Vereniging Voor Sterrenkunde is iedereen welkom om naar de maan, de planeet Jupiter en de sterren te kijken.

Dit jaar worden de sterrenhopen in de aandacht gezet. 'Sterrenhopen' zijn groepen sterren die verbonden zijn door zwaartekracht. Volkssterrenwachten en lokale verenigingen staan klaar om je te gidsen langs de wonderen van de nachtelijke sterrenhemel. Ook in jouw buurt kan je gaan sterrenkijken. Op de website www.sterrenkijkdagen.be vind je alle kijkposten in Vlaanderen terug.

"Goed en helder weer"

Tientallen amateur-astronomen verspreid over meer dan dertig kijkposten in Vlaanderen staan vandaag en morgen vanaf 20 uur klaar om de bezoekers door middel van hun telescopen te begeleiden op een reis naar de maan, de planeet Jupiter en de sterrenhemel. "Er is goed en helder weer voorspeld", zegt Ruben Verboven van de Vereniging Voor Sterrenkunde aan VTM NIEUWS. "Er zijn vervangingsprogramma's voorzien als het weer toch zou tegenvallen."