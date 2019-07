Vandaag code rood: 39 graden

KMI heeft voor het eerst ooit code rood afgekondigd voor hitte in ons land. Dat zegt weerman David Dehenauw op Twitter. "Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen en en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op", klinkt het.

"Toch is daarmee is nog niet de alarmfase van het hitteplan afgekondigd", legt woordvoerder Jan Eyckmans van de FOD Volksgezondheid uit. "Code rood en de alarmfase van dat hitteplan zien niet hetzelfde. Daarvoor moet aan drie criteria voldaan zijn: code rood voor het weer, code rood voor de luchtkwaliteit, wat onder andere met ozonwaarden heeft te maken, en een go van de zogenaamde Risk Assessment Group", legt Eyckmans uit.

Die groep bestaat uit een hele resem specialisten die alle data bijeen kunnen leggen om dan te beslissen of ze de alarmfase afkondigen. Dan zeggen ze dat overheden, zowel lokaal als federaal, beter nog extra maatregelen nemen om hun burgers te beschermen.

Wat is het verschil?

Kort samengevat kunnen we dus zeggen dat code rood voor de hitte een waarschuwing is voor de burger, en de alarmfase er een is voor de overheden, om hun burgers zeker voldoende te beschermen.