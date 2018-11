Vandaag bewolkt en regenachtig

Vandaag wordt een bewolkte dag en er valt regelmatig wat regen. Ook de dagen daarna verlopen grijs, maar blijft het wel overwegend droog, zo voorspelt het KMI.

Vandaag wordt een zwaarbewolkte dag met perioden van regen. Na de middag kunnen vanaf het zuiden meer droge momenten voorkomen. Het KMI verwacht maxima tussen 4 graden in de Hoge Venen en 8 graden langs de Franse grens met waarden rond 6 of 7 graden in het centrum van het land. De wind is zwak en veranderlijk in de noordelijke landshelft, elders waait een eerder matige zuidenwind.

Vannacht blijft het meestal bewolkt met lokaal nog kans op een bui. Tegen de ochtend kunnen in het noordoosten van het land lage wolkenvelden, nevel- en mistbanken gevormd worden. De minima dalen tot waarden tussen 2 en 6 graden bij een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost.

Grijze zondag

Morgen verloopt veelal grijs maar op de meeste plaatsen droog. De maxima liggen tussen 5 en 8 graden bij een matige oost- tot zuidoostenwind, krimpend naar noordoost.

Begin volgende week wordt het meestal grijs, maar zo goed als droog met maxima rond 6 graden.