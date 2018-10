Vandaag al 130 van 550 vluchten vanuit Zaventem geschrapt

Op de luchthaven van Zaventem zijn vandaag al zeker 110 van de 550 vluchten geschrapt door de staking bij bagageafhandelaar Aviapartner, maar dat cijfer kan nog oplopen. De staking blijft nog zeker tot morgenochtend om 6 uur duren. Zo'n veertig mensen moesten de nacht op de luchthaven doorbrengen.

Het bagagepersoneel van Brussels Airport staakt sinds donderdagavond tegen de hoge werkdruk en het personeelstekort. Daardoor werden gisteren bijna 200 vluchten geschrapt en moesten vannacht opnieuw tientallen mensen op de luchthaven slapen. Het personeel en de vakbonden zijn de “loze beloftes van de directie beu” en voeren daarom actie. De socialistische transportbond BTB hekelt een “compleet gebrek aan sociaal overleg” bij de bagageafhandelaar.

Vandaag worden door het eerste weekend van de Allerheiligenvakantie zo'n 70.000 reizigers verwacht op de luchthaven.

Overleg om 10 uur

Eerder had ACLVB-secretaris Fouad Bougrine al laten weten dat aan de directie een eisenbundel is overgemaakt met punten en afspraken die, “ondanks veel beloftes”, nog steeds niet nagekomen zijn. De directie heeft intussen meegedeeld daar in dialoog over te willen gaan. Om 10 uur zitten de vakbonden opnieuw samen met de directie van het luchtvaartbedrijf. Gisteren leverden de gesprekken alvast niets op. De vakbonden hopen dat de directie tijdens het overleg met “duidelijke oplossingen” komt. Pas als het personeel van Avia akkoord gaat met de aangeboden oplossingen, kan de staking eindigen.

Vertrekkende reizigers wordt aangeraden om te controleren of hun vlucht afgehandeld wordt door Aviapartner. Als dat het geval is kan je best online kijken wat de status is van je vlucht. Wie problemen of vragen heeft, kan zijn luchtvaartmaatschappij contacteren om te herboeken of een oplossing te vinden.

