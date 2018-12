Vanavond (smeltende) sneeuw verwacht: KMI kondigt ‘code geel’ af

Er trekt vanavond en vannacht een storing over het land met sneeuw en smeltende sneeuw. Het KMI waarschuwt voor de winterse neerslag en kondigt ‘code geel’ af in heel het land. Op veel plaatsen in Vlaanderen valt wellicht een dun laagje sneeuw, in Wallonië kan tot 10 centimeter sneeuw vallen.

Vanaf zaterdag 17 uur tot zondag 11 uur is er sneeuw mogelijk, tijdens een storing die van west naar oost over het land trekt. Die brengt eerst smeltende sneeuw of sneeuw, later overgaand in regen. In de Ardennen valt er eerst sneeuw, later mogelijk aanvriezende regen.

Het KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor gladde wegen. “Dat betekent dat er lokale gladheid op de grond verwacht wordt”, klinkt de uitleg. “Deze situatie maakt het voetgangers en fietsers moeilijk. Het wegverkeer wordt vertraagd en kan zelfs gevaarlijk worden. Wees waakzaam.”

In de provincies West Vlaanderen, Oost Vlaanderen, Antwerpen, Henegouwen, en Brabant verwacht het KMI een sneeuwdek tussen 0 en 1 centimeter.

In de provincies Namen en Limburg kan tussen 0 en 4 centimeter sneeuw vallen.

De provincies Luik en Luxemburg worden vrijwel zeker onder een wit laagje bedekt: daar verwacht het KMI tussen 2 en 10 centimeter sneeuw.

Ontdek op onderstaande afbeelding wanneer het bij jou gaat sneeuwen: