Vanavond opnieuw kans op rukwinden tot 90 km/u

Ook vanavond is er weer kans op rukwinden tussen 80 en 90 km per uur. Tijdens het eerste deel van de nacht trekt namelijk een koufront van west naar oost over België. Rond deze storing neemt de wind fors toe. Voor het hele land geldt code geel.

In Brussel zijn de parken morgen gesloten omwille van de aangekondigde windstoten. Indien de weersomstandigheden het toelaten, gaan ze donderdag weer open. Dat meldt Brussel Leefmilieu dinsdag.

De gewestelijke dienst raadt het verkeer aan parken, bossen en wouden te vermijden en in het bijzonder niet te parkeren in de buurt van bomen. De parken die Brussel Leefmilieu kan afsluiten, zullen verboden zijn voor het publiek. De heropening gebeurt na een inspectie, opkuis en beveiliging.

Aan parken die niet kunnen afgesloten worden, zullen aan de ingang waarschuwingsborden geplaatst worden en parkwachters zullen het publiek informeren.

De Vlaamse regering laat intussen onderzoeken of de storm van het voorbije weekend erkend kan worden als algemene ramp. Vlaamse gemeenten die het voorbije weekend zware schade ondervonden als gevolg van de rukwinden hebben 30 dagen de tijd om een aanvraag in te dienen bij het Rampenfonds om dit stormweer te erkennen als ramp, waarna het KMI een onderzoek kan opstarten.

Stormwinden met minstens een windsnelheid van 120 kilometer per uur worden als algemene ramp erkend.