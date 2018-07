Vanavond langste bloedmaan van de eeuw: dit moet je weten!

Vanavond vanaf 21.30 uur krijgen we in ons land de langste totale maansverduistering of 'bloedmaan' van de eeuw te zien. De maan krijgt meer dan anderhalf uur een rood kleurtje.

Tijdens een maansverduistering is het mogelijk dat de maan rood kleurt. Dat gebeurt als de aarde precies tussen de zon en de maan instaat, waardoor de aarde als het ware de maan beschaduwt. Die rode kleur is afkomstig van het zonlicht dat via de atmosfeer van de aarde de maan bereikt.

De laatste volledige maansverduistering in ons land dateert van september 2015, al vond die 's ochtends plaats. Voor een maansverduistering die 's avonds goed waarneembaar was, moeten we al terug naar juli 2011. Uitzonderlijk: deze bloedmaan zal maar liefst 1 uur en 43 minuten zichtbaar zijn en is daarmee de langste totale maansverduistering van de eeuw.

In heel het land zal de bloedmaan goed te zien zien, uiteraard op voorwaarde dat er geen bewolking is. De climax is te zien om 22.21 uur, dan zal de eclips maximaal zijn. Om 23.14 krijgt de maan weer zijn normale gloed.