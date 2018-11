Vanaf vandaag: gratis begeleiders in woonzorgcentra

Woonzorgcentra kunnen vanaf vandaag gratis een zogenaamde 'procesbegeleider' inschakelen. Die helpt het centrum met vaak voorkomende problemen, zoals bewoners die vallen. Bevoegd minister Vandeurzen stelde het project vanmorgen voor in een woonzorgcentrum in Leuven.

"Een procesbegeleider is iemand die bijzonder is opgeleid om een woonzorgcentrum te begeleiden, in het aanpakken van een belangrijk aantal uitdagingen", legt minister van Welzijn Jo Vandeurzen het begrip 'procesbegeleider' uit. De begeleiders zijn gespecialiseerd in vier grote thema's: mondhyghiëne, de risico's van ondervoeding, het gebruik van psychofarmaca en valbeleid. "Het gaat om mensen die opgeleid zijn om de kwaliteit van zorg op die punten te verbeteren", vult Vandeurzen aan.

Zo'n 600 centra kunnen vanaf nu beroep doen op zo'n begeleider, maar dat zijn er niet genoeg voor alle 800 centra in Vlaanderen. Toch is het een grote stap vooruit, klinkt het in de woonzorgcentra zelf: "Het is één ding om een visie te hebben, maar het is een ander ding om dat op de werkvloer daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.

Het hele project kost de overheid 3,8 miljoen euro. Geïnteresseerde woonzorgcentra kunnen vanaf vandaag een dossier indienen op gezondleven.be.