Vanaf vanavond privé-bewakers op snelwegparkings

De privébewaking op snelwegparkings in ons land is deze avond rond 18 uur van start gegaan. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. De bewakers moeten een oogje in het zeil houden, maar mogen zelf geen mensen arresteren. Het is een van de maatregelen die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) treft om de smokkel van illegale transmigranten aan banden te leggen.

Minister Jambon kondigde eerder al aan dat de bewaking op snelwegparkings zou worden opgeschroefd, na incidenten met transmigranten op onder meer de parkings langs de E40 in Groot-Bijgaarden en Jabbeke. De aanbestedingsprocedure is nu afgerond: de bewakingsfirma FACT-groep is rond 18 uur gestart met de patrouilles op parkings. Dat zijn er elke nacht vijf, eender waar in het land.

Flexibele teams Het is de federale politie die op basis van een risicoanalyse bepaalt welke parkings extra bewaakt worden. Dat kunnen er dus elke nacht andere zijn, en de teams kunnen ook doorheen de nacht verplaatst worden. Als er problemen opduiken, verwittigen de bewakingsagenten de politie die dan kan tussenkomen.

De parkings worden elke nacht bewaakt van zonsondergang tot zonsopgang, van 18 uur tot 6 uur ongeveer. De opdracht blijft volgens het kabinet-Jambon "lopen zolang het nodig is". Ook de controles van politie op snelwegparkings naar aanleiding van de problematiek met transmigranten, gaan voorlopig door.

